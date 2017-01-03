鄧超每天閒逛微博評論 認了沒性生活？

鄧超常使用微博分享生活點滴。（圖／取材自鄧超微博）

鄧超被發現常在別人貼文底下留言評論，被笑虧每天閒逛微博。（圖／取材自微博）

八卦博主問鄧超是否沒性生活，竟釣出本人回應，但此截圖也被質疑是P圖，掀起熱議。（圖／取材自微博）

大陸男星鄧超橫跨主持、電影等領域，與老婆孫儷是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，兩人育有1對兒女，不時就就會分享家庭趣事，擁有高人氣，網友也發現鄧超常在微博頻繁發文，甚至常到好友貼文底下留言，笑虧其帳號就像「高仿號」，更有人問他「是不是沒性生活」，竟還釣出他本人回應了？

鄧超平常愛在微博分享生活點滴，近日更有網友發現他整天到處閒逛評論，包括楊冪PO自拍美照，他便在底下虧對方頭髮開岔，或是老婆孫儷誇自己的助理瘦身有成，他也留言「被你折磨的吧」，其他像是劉亦菲、林更新、范冰冰等人發文，他也都喜孜孜地湊一腳，甚至連路人提到他，他也能冒出來回應，可見鄧超應是「微博重度中毒患者」。

而八卦博主「圈內獵人」近日也拿此事虧鄧超，並搞笑問他「難道沒有性生活嗎？」沒想到竟引出鄧超本人前來答「沒有的」，且把回應截圖為證，笑翻大批網友，但大多數人也對此截圖存疑，猜測應是博主自行P圖的，成為另一討論亮點。

(中時電子報)