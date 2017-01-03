家扶志工潘家宜 榮獲全國好人好事代表
南投家扶中心埔里溫媽媽愛家服務隊志工潘家宜，長期從事公益活動不遺餘力，榮獲105年「全國好人好事代表八德獎」殊榮，南投家扶中心主任魏季李今天特別抵埔里向潘家宜表達恭賀之意，感謝潘女士長期對家扶的協助。
長期擔任志工的潘家宜，是位古道熱腸且具草根性的社區人士，急公好義，積極參與各項社會服務，主動關懷弱勢需求，並和社區及社福單位建立良好互動關係，協助弱勢家庭，以她所經營的幼兒園做為服務據點，收托許多埔里鎮及仁愛鄉等貧困弱勢家庭幼兒。
921大地震時，埔里災情嚴重，潘家宜無私將幼稚園無償提供做為災民臨時住所，盡心盡力替災民處理資源分配和整合，普獲各界尊敬，獲選為921震災埔里自救會總指揮，為災民服務及對外溝通協調，熱心之舉，獲南投縣89年度好人好事表揚。
潘家宜長期關心受托兒童及家庭，時常主動為弱勢家庭募款，並協助處理就業及生計；她除擔任家扶志工，也是消防局鳳凰志工、埔基醫院志工等，無時無刻思索著如何幫助弱勢。
潘女士的愛心，讓很多受助家庭孩子有穩定就學機會，義行令人敬佩，榮獲全國好人好事代表八德獎殊榮，各界都咸認實至名歸，南投家扶中心更是同感與有榮焉。
(中時)
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