中國A股新年「開門紅」 滬指漲逾1％站穩3,100點

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中新社報導，作為2017年的首個交易日，3日的中國A股「開門紅」，具有代表性的上證綜指當天一改此前弱勢，漲逾1％，站穩3,100點。

截至當日收盤，上證綜指報3,135點，漲幅1.04％，成交1,599億元人民幣（下同）；深證成指報10,262點，漲幅0.84％，成交1,995億元；中小板指報6,510點，漲0.6％；創業板指報1,963點，漲幅0.06％。

(工商)