惡房東張淑晶騙外國客 律師：符合詐欺要件

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張淑晶承租的房間。（葉書宏攝）

惡房東張淑晶再出新花招，利用廉價的永和竹林路香香雙博士大旅社，誆騙外籍遊客住宿費，從中賺取差價；律師張維倩指出，張女的行徑，利用漂亮的照片施以詐術，騙取被害人的金錢，符合詐欺構成要件，警方可以主動介入偵辦。

張維倩表示，張女原先刊登的住宿照片與實際入住不符，利用詐術向被害人騙取金錢，雖然被害人已離台，但張女的行徑符合詐欺構成要件，相關單位仍可以主動介入偵辦。

據了解，惡房東張淑晶再出新花招，將歪腦筋動到國外客人，先在國際訂房網站刊登精美的房間照片，吸引2名馬來西亞女遊客花費4500元訂房，遊客來台跨年後，謊稱飯店無房間，僅能入住永和竹林路香香雙博士大旅社，從中賺取差價，張女還要求旅社退房退費，由於老闆堅持不退費拿出手機蒐證，她才作罷離去。

(中時)