美軍：攻陷摩蘇爾還需三個月
駐巴格達美軍副司令烏力貝（Rick Uribe）准將，在1月2日接受美聯社專訪時指出，聯軍只需要再花三個月就可以肅清摩蘇爾境內的伊斯蘭國恐怖份子。
烏力貝讚揚了伊拉克政府軍在這場軍事行動中的英勇表現，指出他們十分適應戰場上多變又複雜的環境。伊拉克總理阿巴迪稍早表示，政府軍將會在三個月內完成對摩蘇爾，也就是伊斯蘭國在該國境內最後據點的佔領工作。對於阿巴迪總理的觀點，烏力貝給予背書。他告訴美聯社記者：「我相信我們已經快要實現我們一開始希望達成的目標。」
不過因為是伊斯蘭國在伊拉克的首都與最後據點的原因，烏力貝指出聯軍的攻勢一開始會非常順利，但是到了中後期會遭遇到強力的阻礙，這是他們一開始就預料到的狀況。烏力貝強調，伊拉克政府軍於上星期由摩蘇爾南方與北方同時發起攻擊，希望可以盡早瓦解伊斯蘭國部隊的抵抗能力。絕大多數發生在摩蘇爾市區內的戰鬥，都是由伊拉克特戰部隊負責實施的。
伊拉克特戰部隊由東面向摩蘇爾市中心推進，陸軍的第9師與第16師則由南北雙方發起公視支援他們。當中第9師得到高度軍事化的聯邦警察支援，第16師也得到其他陸軍單位的協助。烏力貝指出，目前正值伊拉克政府軍攻勢的高峰期，他們的攻勢銳不可擋。他強調，伊拉克軍方在戰場上的表現還會有持續性的進步，因為他們每天在戰場上都學習到新的經驗。
伴隨著他們的攻勢逐漸由東向西推進，整個戰爭的型態也會出現改變。烏力貝指出，伊拉克政府軍特別重視對平民百姓的照顧，這也是他們一直以來接受的訓練項目之一。據統計，在摩蘇爾戰役爆發以前，就已經有12萬民眾離開這座城鎮。目前在摩蘇爾境內還有100萬民眾等待著聯軍的解放，他們隨時可能會被伊斯蘭國用來當成人質與人肉盾牌。
(中時電子報)
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