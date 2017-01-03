麟洛小球員失雙親 鄭達鴻親赴屏東送球具

鄭達鴻(中)親赴屏東麟洛棒球場，鼓勵失去雙親的兩兄弟廖紹明、廖緯捷。（秉初運動娛樂經紀提供）

去年底桃園市大溪高中發生工安意外，造成廖忠仁和黃秀妹夫妻意外身亡，留下在屏東麟洛國中打棒球的一對兒子，學校和球隊日前公佈捐款帳戶，尋求外界對兄弟倆的協助，中信兄弟捕手鄭達鴻今天(3日)也親自到屏東鼓勵兩名小球員，同時提供金錢和球具援助。

目前還在麟洛國中青少棒隊的兩兄弟廖紹明、廖緯捷，去年底痛失雙親，麟洛國中總教練王子燦日前也透過媒體發聲，希望外界能向兩人伸出援手，消息一出後，不少職棒球員都捐錢協助。

被列在經典賽中華隊集訓名單中的捕手鄭達鴻，因得知兩兄弟失去雙親的消息，利用明天中華隊開訓前的空擋，特地前往屏東麟洛球場，所屬經紀公司秉初表示，鄭達鴻希望能親自與兩兄弟見面，鼓勵他們，兩兄弟年紀還這麼小，碰到這麼重大的變化，希望他們日後不要迷失方向。

前往屏東之前，鄭達鴻也事先詢問兩人的守備位置，之後準備內野手套送給兩兄弟，另外再提供金錢協助。

除此之外，球員工會上周舉辦高爾夫公益賽和慈善拍賣晚宴，理事長胡金龍表示，將從募得金額中提撥部分款項協助兩兄弟，而目前還在進行中的線上公益義賣，旅美投手陳偉殷和王維中提供個人實戰裝備，也指定將募得款項以專款方式捐助給廖家兄弟。義賣活動詳請搜尋「球員工會拍賣」，或進入公益拍賣平台 https://goo.gl/0gNXlu。

(中時電子報)