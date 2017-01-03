麟洛小球員失雙親 鄭達鴻親赴屏東送球具
去年底桃園市大溪高中發生工安意外，造成廖忠仁和黃秀妹夫妻意外身亡，留下在屏東麟洛國中打棒球的一對兒子，學校和球隊日前公佈捐款帳戶，尋求外界對兄弟倆的協助，中信兄弟捕手鄭達鴻今天(3日)也親自到屏東鼓勵兩名小球員，同時提供金錢和球具援助。
目前還在麟洛國中青少棒隊的兩兄弟廖紹明、廖緯捷，去年底痛失雙親，麟洛國中總教練王子燦日前也透過媒體發聲，希望外界能向兩人伸出援手，消息一出後，不少職棒球員都捐錢協助。
被列在經典賽中華隊集訓名單中的捕手鄭達鴻，因得知兩兄弟失去雙親的消息，利用明天中華隊開訓前的空擋，特地前往屏東麟洛球場，所屬經紀公司秉初表示，鄭達鴻希望能親自與兩兄弟見面，鼓勵他們，兩兄弟年紀還這麼小，碰到這麼重大的變化，希望他們日後不要迷失方向。
前往屏東之前，鄭達鴻也事先詢問兩人的守備位置，之後準備內野手套送給兩兄弟，另外再提供金錢協助。
除此之外，球員工會上周舉辦高爾夫公益賽和慈善拍賣晚宴，理事長胡金龍表示，將從募得金額中提撥部分款項協助兩兄弟，而目前還在進行中的線上公益義賣，旅美投手陳偉殷和王維中提供個人實戰裝備，也指定將募得款項以專款方式捐助給廖家兄弟。義賣活動詳請搜尋「球員工會拍賣」，或進入公益拍賣平台 https://goo.gl/0gNXlu。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。