澳盛銀行91.9億元人民幣 出售上海農村商業銀行20％股權

中新社報導，澳盛銀行3日宣布，已經與中國遠洋海運集團有限公司和Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corporation Limited達成協議，出售其持有的上海農村商業銀行20％的股權。

根據該協議，中國遠洋海運集團和Shanghai Sino-Poland將分別購得澳盛銀行所持有的上海農商銀行的10％股權，總交易價格約為91.9億元人民幣（約合18.38億澳元）。每股交易價格約等於截至2015年12月底上海農商銀行帳面淨資產的1.1倍。

報導稱，自2007年9月澳盛銀行入股上海農商銀行以來，雙方成為了財務和商務合作夥伴。澳盛銀行歷年對於上海農商銀行的投資總計5.68億澳元。自2007年以來，澳盛銀行獲得了13億澳元的股權投資收益，並獲得1.78億澳元的股息。

(工商)