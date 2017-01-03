高雄市府員工餐廳全新改裝 媲美百貨公司規格

20年歷史的四維市政大樓員工餐廳全新改裝登場。（吳江泉翻攝）

市府員工餐廳煥然一新，菜色豐富。（吳江泉翻攝）

有20年歷史的高雄市府員工餐廳，今（3）日以舞龍舞獅熱鬧新登場，櫃位煥然一新，新增彩色座位、弧形陽台包廂、商務包廂，媲美百貨公司規格，用餐環境規格大幅提升；餐廳除定期衛生檢驗，並禁止使用一次性及美耐皿餐具。高雄市副市長許銘春表示，全新的四維公務餐廳強調健康、衛生、環保與乾淨，除了服務四維行政中心2000名市府員工，也歡迎洽公民眾與鄰近居民一起來消費體驗，見證公務餐廳的翻轉與蛻變。

今天中午在副市長許銘春與秘書處長陳瓊華一同主持下，在高雄市政府四維行政中心11樓的四維公務餐廳正式啟用。現場擠滿了許多市府員工，大家對於這座不同於以往老舊裝潢的員工餐廳，有著很深的期待，尤其是明亮舒適的用餐環境，讓人印象深刻。現場並有88碗圓滿如意湯圓大招待，在舞獅財神爺的引領下，一群人魚貫湧進了這新開張的公務餐廳。

四維公務餐廳開幕活動獨家優惠A好康，嚴選新鮮食材，豐富的飲食餐點，有自助餐、熱食、輕食、生活等四大區，服務多樣化，有熱食、輕食、簡餐及咖啡等美食，以及美髮與洗衣服務，多樣化的選擇，經濟又實惠！餐廳用餐禁止使用一次性及美耐皿餐具，店家均使用陶、瓷、玻璃或不銹鋼餐具，餐具清洗後採紫外線烘乾殺菌，膳食並每三個月抽驗檢查，確保衛生安全。為鼓勵用餐自備環保餐具，四維公務餐廳也提供5元或9折優惠方案。

副市長許銘春表示，市府看見並肯定同仁們每天辛苦的工作，把已有20年歷史的舊員工餐廳，全面改裝整修，空間更明亮、環境更舒適、飲食更安全、選擇更多樣，希望大家都能夠愉快用餐，並將好心情帶回上班公務的環境中，做好為民眾服務的角色。

高雄市政府秘書處負責此次餐廳的改裝規劃與工程，秘書處長陳瓊華指出，此次餐廳改裝最具特色的弧形陽台包廂，可以鳥瞰整個四維行政中心大樓，預估未來將成為熱門包廂；另外，設置有專業包廂，有相關商務設備，適合餐聚與會議，歡迎各局處能多加使用。1/3~1/20開幕期間，各店家也推出不同的優惠方案，歡迎大家趕快來親身消費體驗這不一樣的公務餐廳。

(中時)