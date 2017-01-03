首次海軍合作 俄遣無畏級驅逐艦赴菲國
菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為求降低長期對美國的過度依賴，繼尋求與大陸合作後，又再與俄羅斯進行兩國海軍的交流。俄羅斯海軍今派遣隸屬太平洋艦隊（Russian Navy Pacific Fleet）的特里巴特斯海軍上將號驅逐艦（Admiral Tributs）前往菲律賓，進行為期4天的首次海軍交流。菲國國防部長更表示，未來將有與俄國購買潛艇的機會。
據路透社（Reuters）報導，俄國太平洋艦隊派遣旗下無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer）前往菲律賓，進行兩國首次官方的海軍交流，本次交流預計共耗時4天。菲律賓總統杜特蒂上台後，不斷地向外尋求新的合作夥伴，主要用意就是要盡可能降低長期以來對美國的過度倚賴，除了他親自拜訪的中國大陸外，俄羅斯則是他第二個欲拉攏的對象。俄國海軍中將米凱洛夫（Eduard Mikhailov）表示，「如今全球的最大問題就是恐怖活動頻傳，我期望俄菲兩國能盡早迎來首次聯合軍演，並期待未來一同聯手打擊恐怖活動。」
杜特蒂雖表面上與即將上任的川普（Donald Trump）保持友好狀態，但在軍事方面卻不斷對美軍放話並觸及各種敏感與爭議議題。日前更為了避免大陸方面的疑慮與抗議，要求不久之後的美菲例行軍演移師他處，避免接近南海海域，引發中國這個新朋友的顧忌。如今不僅引入俄羅斯海軍進入菲國，更打算向俄方購買輕裝軍械，讓外界對杜特蒂實際動向更加難以捉摸。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。