首次海軍合作 俄遣無畏級驅逐艦赴菲國

俄國派遣無畏級驅逐艦特里巴特斯海軍上將號，前往馬尼拉港與菲國進行首次兩國海軍交流。（達志影像/Shutterstock）

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為求降低長期對美國的過度依賴，繼尋求與大陸合作後，又再與俄羅斯進行兩國海軍的交流。俄羅斯海軍今派遣隸屬太平洋艦隊（Russian Navy Pacific Fleet）的特里巴特斯海軍上將號驅逐艦（Admiral Tributs）前往菲律賓，進行為期4天的首次海軍交流。菲國國防部長更表示，未來將有與俄國購買潛艇的機會。

據路透社（Reuters）報導，俄國太平洋艦隊派遣旗下無畏級驅逐艦（Udaloy-class destroyer）前往菲律賓，進行兩國首次官方的海軍交流，本次交流預計共耗時4天。菲律賓總統杜特蒂上台後，不斷地向外尋求新的合作夥伴，主要用意就是要盡可能降低長期以來對美國的過度倚賴，除了他親自拜訪的中國大陸外，俄羅斯則是他第二個欲拉攏的對象。俄國海軍中將米凱洛夫（Eduard Mikhailov）表示，「如今全球的最大問題就是恐怖活動頻傳，我期望俄菲兩國能盡早迎來首次聯合軍演，並期待未來一同聯手打擊恐怖活動。」

現役菲律賓國防部長Delfin Lorenzana。（圖/維基百科）

杜特蒂雖表面上與即將上任的川普（Donald Trump）保持友好狀態，但在軍事方面卻不斷對美軍放話並觸及各種敏感與爭議議題。日前更為了避免大陸方面的疑慮與抗議，要求不久之後的美菲例行軍演移師他處，避免接近南海海域，引發中國這個新朋友的顧忌。如今不僅引入俄羅斯海軍進入菲國，更打算向俄方購買輕裝軍械，讓外界對杜特蒂實際動向更加難以捉摸。

(中時電子報)