兩年頂級磨練 馮俊凱鎖定環法門票
台灣首位世界一級車隊好手馮俊凱，今年轉換新東家，並與巴林美利達車隊簽下一紙3年複數年合約，身價更逼近年薪300萬台幣，看得出車隊對他的重視，他也決心以表現回報，過去對「三大賽」參賽態度總是略為保守的他，對新賽季展現企圖心，他說：「希望能挑戰環法！」
「三大賽」環法、環西班牙與環義大利是職業自由車手心目中的最高殿堂，馮俊凱經過2年一級車隊征戰世界各地的洗禮，無論在比賽技巧與心態上都有明顯提升，讓他興起挑戰「三大賽」的企圖心，事實上，他去年就差點被排入車隊出征環義大利的名單中，可惜他去年時運不濟，身體傷勢與病痛接連不斷，讓他與登上最高殿堂的機會擦身而過。
「目前狀況不錯，各項訓練數據顯示也非常OK，但比賽是另外一回事，也會有突發狀況，但我準備好了。」馮俊凱明白，自由車賽事多變，也潛藏危險，但他相信過去的歷練，讓他絕對有能力挑戰「三大賽」，他說：「我雖不是主將，但每次任務，包括突圍或送水壺等，相信我的付出，都讓大家看在眼裡，都知道有個『亞洲小夥子』很努力。」
為了追逐夢想，馮俊凱今年賽季提前到1月展開，他將先飛往巴林參加車隊發表會，隨後就要到澳洲參加世巡賽首站賽事，他說：「今年提早備戰，對我應該是好事，希望在4月以前積極表現，讓車隊看到我的努力，完成征戰三大賽的夢想。」
(中時電子報)
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