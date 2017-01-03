五月天演唱會團隊辦親子樂園 搶寒假商機

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五月天後製團隊打造「8咘的搞怪樂園」，昨造勢記者會邀請幼兒園小朋友賣力跳舞。（柯宗緯攝）

五月天後製團隊打造「8咘的搞怪樂園」，搶攻寒假親子出遊商機。（柯宗緯攝）

搖滾天團五月天演唱會幕後團隊必應創造，今日宣布將在高雄夢時代正對面打造8千坪「8咘的搞怪樂園」，更有五月天「加持」貢獻《派對動物》做為主題曲，樂園為期間限定，從1月14日至2月28日，搶攻寒假親子出遊商機。

必應創造是打造五月天、林俊傑、田馥甄等大咖歌手演唱會的幕後製作團隊，必應創造執行長周佑洋表示，將以辦演唱會的精神，打造全新概念式的親子樂園，運用0到9的數字建構樂園人物。

他說，在2017年推出了四位故事主人翁：8咘、5花果以及淘7蛋、小2魔，並以高雄為海洋之都，港口的船鳴聲「8」成為了這次樂園名稱-「8咘的搞怪樂園」。

該樂園有四大主題區、15種以上探索樂園空間，適合0至12歲小朋友，12歲以下兒童票350元，12歲以上陪同票200元，打破一般傳統訂價方式，帶給全台灣民眾一個原創、安全、嶄新的親子樂園。

高市觀光局長曾姿雯表示，該樂園開幕，為高雄帶來新型態旅遊方式，民眾暖冬遊高雄，可以順便賞花海，另高雄燈會也將從1月30日至2月12日登場，加上新推出的咖啡地圖、雙層巴士、新旗航線等，春節旅遊首選絕對是高雄。

(中時)