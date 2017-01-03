「時來運轉」新一年度推出新單元，由尉遲佩玉主持「運彩氣象站」。

《時來運轉》運彩氣象站１／３－１／９

中時電子報和台灣運彩合作的「時來運轉」影音單元，新年度特別製作新單元「運彩氣象站」，提供新舊彩迷們一整個星期的運彩戰況，大家可以掌握七天下場投注的最佳時機點。「運彩氣象站」由尉遲佩玉主持，中時電子報影音製作小組製作，每星期二都將推出新一周的氣象站，請大家拭目以待。

一月三日(星期二)：夏洛特黃蜂對芝加哥公牛

單場投注：公牛力圖擺脫低迷戰績，是否能在新的一年在主場戰勝對戰三連敗的黃蜂？值得觀察。熱度方面因公牛先前輸給黃蜂三次，如今公牛反撲，運彩只開單場熱力達80度。

一月四日(星期三)：曼菲斯灰熊對洛杉磯湖人

單場加場中投注：湖人主場勝率不到五成近況又不佳，灰熊傷兵歸隊戰力漸趨完整。熱度方面因排名有差距(灰熊西區第6、湖人西區第13)，但有場中投注加持，熱力達85度。

運彩氣象站將一星期七天的運彩投注情況，一次報給新舊彩迷參考。

運彩氣象站每星期二推出新一周的新投注內容。

一月五日(星期四)：金州勇士對波特蘭拓荒者

單場投注：本季客場戰績全聯盟第二佳的勇士，將在波特蘭迎戰近況不佳的拓荒者。拓荒者主將近來受傷勢困擾，勇士則是兵強馬壯，兩隊戰力有明顯差距。熱度方面雖只有單場，但小咖哩(柯瑞)就是球迷注目焦點，熱力仍有85度。

一月六日(星期五)：奧克拉荷馬雷霆對休士頓火箭

單場+場中投注：雷霆上次在自家主場惜敗火箭3分，本次將到火箭主場面對聯盟助攻王哈登能否踢館成功。聯盟得分王威斯布魯克對上聯盟助攻王哈登，兩人又是前隊友，話題十足。熱力95。

一月七日(星期六)：曼菲斯灰熊對金州勇士

單場加場中投注：這是一場矛盾對決，全聯盟平均失分第二少的灰熊，強碰全聯盟平均得分第一多的勇士。熱度方面勇士雖為全聯盟戰績第一名，但本季第一次與灰熊交手時，卻在灰熊主場大輸21分，本次交手回到主場勢必想一雪前恥，熱力高達100度。

一月八日(星期日)：底特律活塞對波特蘭拓荒者

單場加場中投注：戰績在東區中央組墊底的活塞，希望能在西岸客場之旅首戰搶下好彩頭。熱度方面兩隊戰績差不多，但排名都在中下，不過周日11點又開放場中，可以增溫一下，熱力達90度。

一月九日(星期一)：費城76人對布魯克林籃網

單場投注：本季深受傷勢困惱的林書豪，能否帶領籃網在主場力抗新秀當家的76人，成觀察重點。熱度方面因兩隊戰績分別為東區倒數第一及倒數第二，又只有開放單場，熱力80度。

(中時電子報)