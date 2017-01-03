郡大林道趕辦改善工程 預計1月中完工開放通行

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郡大林道4K＋600施工現況，防落石柵已改善完成。（南投林管處提供）

「郡大林道4~21K沿線道路改善工程」目前正由南投林區管理處持續辦理施工中，林管處指出，為提昇施工進度，在安全前提下，現場工程廠商亦增派人員與機具加緊趕工，期望在本月中旬前能提前竣工，解除管制，開放通行。

南投林管處表示，該項道路改善工程因遭遇強降雨、颱風及職安事件，致使工程推動備極艱辛，亦影響一般民眾規劃登山行程，林管處已在安全前提下儘速施作，並於工程驗收合格後開放林道通行。

(中時)