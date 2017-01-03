12月雨量偏少 桃園與高雄水情須關注
前陣子水庫才灌飽，沒想到全台12月份雨量馬上低於歷年平均值，經濟部水利署後天(5號)將向經濟部報告今年水情，預計把供應桃園、高雄的石門水庫及高屏溪列為關注區，如果第一季水情不理想，就要提升水情警戒燈號。不過水利署保證，3月底前全台不缺水，第一期稻作可如期供灌。
根據統計，12月累積降雨量僅宜蘭地區與歷年相當，西部地區只達歷年3到5成。西部主要水庫集水區雨量，10、11月仍與歷史平均值相當，但12月翡翠水庫降雨量只達歷史平均51%，石門水庫更只有33%，鯉魚潭27%、曾文39%，整體氣候明顯偏乾。水利署為此已召開2次會議，要求各區水資源局加強監測。
水利署指出，目前各主要水庫蓄水狀況維持約6至8成以上，尚屬正常，評估春節期間用水無虞。但水庫集水區入流量逐漸下降，多數水庫蓄水量正緩慢降低。因石門水庫每年需運轉超過4次、高屏溪川流取水豐枯變動大，所以石門與高屏溪攔河堰未來要列入關注區。
目前該署已採取水庫出水量總量管制、增加跨區域供水調度、加強整備地下水及伏流水等備援水源等因應措施，防範氣候變遷降雨異常造成的影響。
(中時)
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