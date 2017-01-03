21歲嫁給風流貓王 唯一髮妻坦言：想看外面的世界
「搖滾樂之王」貓王(Elvis Presley)今年逝世滿40年，魅力十足的他不僅音樂成績斐然，感情生活更是「牽涉廣泛」，曾與瑪麗蓮夢露等超過3000名女性有過一段情，但終其一生只有一段婚姻，老婆是他在服役期間認識的空軍上尉養女普莉西拉(Priscilla Presley)，兩人育有一個女兒，外界對貓王的婚姻生活相當好奇，近來普莉西拉受訪，坦承那段婚姻「真的很不容易」。
1987年貓王跟普莉西拉結婚，讓廣大女粉絲心碎片片，而當年普莉西拉其實才21歲，就成了巨星的老婆，生活變動之大可見一般，今年71歲的她，日前接受《Loose Women》節目訪問，表示年紀輕輕嫁給貓王，一切都不容易，因為她的生活，明顯跟一般青春少女不同，但身為人妻，她只能去適應這一切。
普莉西亞更說，其實她是在過「貓王的人生」，而不是自己的，跟著丈夫做他想做的、看他想看的電影、聽他愛的音樂，到最後感覺快迷失自己，但也不是沒好處，兩人婚後住在孟菲斯豪宅，如活在夢幻泡泡裡，普莉西亞說，老公很少出門，因為怕被偷拍，他不想被拍到嘴塞叉子的模樣，他們要去玩就包場，有一此小倆口直接包下整個遊樂園，就兩人玩碰碰車跟雲霄飛車，生活多采多姿，普莉西亞坦言，結束6年的婚姻，不是不愛貓王，「硬要說的話，是我想離開，好看看外面的世界」，聽了著實讓人感到心酸。
(中時電子報)
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