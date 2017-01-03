雄工學生阮騏鐸 以希望入學進臺大
高雄高工綜合高中三年丙班學生阮騏鐸，通過國立臺灣大學106學年度希望入學招生甄試，錄取臺大中國文學系，成為雄工畢業就讀臺大文組的第一人。高市府教育局長范巽綠獲知消息，到學校表示賀喜，全校師生都同感與有榮焉。
阮騏鐸出身於單親家庭，母親是來自越南胡志明市的新住民，含辛茹苦扶養一對兄弟長大，常常為了籌措生活費而焦頭爛額，尤其兩個小孩的教育費用更是可觀，家庭經濟壓力全落在母親一人身上，為了分擔母親的壓力，騏鐸積極認真求學，申請各式獎學金以及教育部學產基金。
受到社會大眾的幫助，阮騏鐸也樂於從事志工服務，唯然求學之路沒有一路順遂，也曾遭遇困難，但是他一直抱持著奮發向上的決心，順利逐步圓夢。
從小對語言文學很有天賦的他，國語文學習表現一直名列前茅，師長們也勉勵他以後可以往中國文學的方向深造，所以他的心願是成為國文教師。
由於母親來自越南，阮騏鐸從小就在全越語式的環境之下，耳濡目染並學習越語，並能與母語使用者溝通無礙，這一點對他求學過程的影響非常大。去年暑假更榮幸獲得與高雄市教育局一同出訪越南的機會，成為高中職學生代表大使，去體驗和感受越南的當地民情以及文化教育，期許自己成為臺越之間聯繫的橋樑。
(中時)
關鍵字：希望入學
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