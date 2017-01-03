烏魚膘每兩160元 漁夫吳進發看不下去

老漁夫吳進發說他的野生烏魚膘，每兩只賣60元。（黃文博攝）

國內很多觀光地區業者都會敲詐觀光客，近日高雄的六合夜市海產店老闆，每兩烏魚膘竟賣到160元，讓71歲老漁夫吳進發相當痛心地說，他的野生烏魚膘每兩才賣60元，價格怎麼差那麼多，明明是在坑殺消費者。

吳進發是一名有良心的老漁夫，20歲到餐廳跟廚師學手藝後，不到30歲，就回到台南市安南區安中路4段136號住處開海產店，為了節省成本，他每天凌晨出海捕魚，同時也向同伴漁夫收購漁獲，中午和晚餐再開店營業，因為價格比市區的海產店便宜很多，因此累積不少固定客戶，他的店連招牌都沒掛，生意就做了40多年。

吳進發說，經營海產店，只要漁產新鮮、價格公道，根本都不用宣傳，客人自然就會慢慢增加，以目前正盛產的烏魚為例，他賣了幾十年，烏魚米粉一鍋只賣200元，時價論的烏魚膘和烏魚子，也都只賺一點點，例如最近合理價格是烏魚膘每兩60元，烏魚子每兩200元左右。

針對六合夜市海產店坑殺觀光客一事，老漁夫吳進發感慨地奉勸年輕人，做生意千萬要心存良心，有良商人，生意就可以做一輩子，相反地，炒短線要一次賺飽，也會很快就沒有生意可做。

(中時)