蝶舞茂林 生態與觀光的饗宴

紫斑蝶是茂林國家風景區的自然瑰寶。（圖／茂林國家風景區管理處提供）

紫斑蝶長這樣。（圖／茂林國家風景區管理處提供）

紫斑蝶是茂林國家風景區的自然瑰寶與觀光資源，為了促使風景區朝向永續觀光的方向前進，茂管處期望能汲取國內外學者專家豐富的經驗，在推動永續觀光發展的過程中提出建言，特別委託義守大學觀光餐旅學院辦理「2017斑蝶生態研究暨永續觀光發展國際研討會」，研討會將於106年1月5-6日，假義守大學國際會議廳舉行。

研討會議題含納斑蝶生態、原住民文化、永續觀光、國際觀光發展策略等各個議題。會中邀集來自日本、南韓、新加坡以及多位國內觀光領域的學者專家共同與會，透過研討的方式、集思廣益，期為本處永續觀光發展研擬出具體可行的策略。

茂林國家風景區管理處簡慶發處長表示，致力協助地方推展觀光，一直是茂林國家風景區管理處戮力不懈的目標。雖然2009年的莫拉克風災重創茂林國家風景區，但在近年來的努力下，各個景點已逐漸恢復生機。

簡慶發又說，目前正在是適合賞蝶的季節，在雙年賞蝶活動中與社區居民共同栽植高士佛澤蘭，讓茂林地區的賞蝶季蝶影翩翩，紫斑蝶隨處可見，風景宜人；今年恢復的荖濃溪泛舟活動，吸引近萬人次參與，創造出近千萬的產值。而為了讓茂管處注入新思維，擴展國際視野，因此特邀請多位國內外學者專家共同研商討論，對茂管處未來的永續觀光發展策略將有具體的幫助。

事實上，聯合國世界觀光組織UNWTO宣示2017年為「國際永續觀光發展年」，倡導環境資源、產業發展、文化價值、社福經濟的永續旅遊發展。交通部觀光局將正式啟動「2017生態旅遊年」，整合跨部會及地方資源，全力發展全國四季賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度體驗活動，促進在地經濟永續發展。

橫跨高雄市桃源區、六龜區、茂林區及屏東縣三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉等六個鄉鎮的茂林國家風景區，是台灣南部重要的觀光地點，轄區內山林資源豐富，加上涵蓋魯凱族、排灣族、布農族、拉阿魯哇族、客家、閩南、平埔等族群文化，讓茂林國家風景區更顯迷人。

尤其是每年冬季來自全台灣各地的紫斑蝶群聚生態現象，已成為傲視全球的自然景觀，絡繹不絕的遊客，只為一窺紫蝶幽谷的神秘面紗，交通部觀光局茂林國家風景區管理處每年冬季舉辦「茂林紫蝶幽谷~雙年賞蝶季系列活動」已成為推展國際觀光的特色資源，並被列為台灣觀光年曆中的重要活動。

(中時)