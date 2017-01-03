發展10年 順豐速運推出春節、寒假兩優惠

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回饋民眾，台灣順豐速運推出兩大優惠。

邁向在台發展第10年，為回饋台灣民眾並因應新年購物送禮旺季，台灣順豐速運祭出兩大優惠：新春年節寄件優惠與寒假校園推廣活動。

年節寄件優惠時間即日起至2017年1月25日，凡是公司月結客戶在活動期間使用國內快遞寄件服務，優惠每件74元；另一寒假校園活動，即日起至2017年1月16日，因應學生寒假返家、返鄉寄件需求(限國內快遞)獨享優惠，運送價100元，若自備紙箱收80元運費。此外，在農曆春節期間(2017年1年27日~2月1日)，台灣順豐速運服務也不間斷，持續服務配送國內快遞。

台灣順豐速運總經理黃隆彥表示，今年發展重點為產品服務「客製化」、「個性化」，運用當前科技智慧化物流、消費者大數據分析等技術，使客戶收件取件、退換貨維修更方便，以達快遞物流科技化。

目前台灣順豐速運在國際快遞方面，共開通51個國家，並持續精進兩岸三地物流服務。

(工商)