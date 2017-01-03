職軍勇於換跑道 顏雷光改當牧場幹部
投入軍旅超過7年的35歲顏雷光，不願年輕留下遺憾，大膽遠離舒適圈、申請退役，透過屏東就業中心找到畜牧管理員工作，從基礎的豬舍清潔，到協助母豬分娩等，專業加上敬業態度，讓他短短3年就成為牧場儲備幹部，在另一職場闖出一片天。
「再怎麼勉強自己還是無法適應軍中生活」，顏雷光高職畢業後便投身軍旅，長期靠著穩定薪餉養家活口，但內心不斷驅使他改變，最後決定說服家人，在肩負經濟重擔情況下，毅然決然轉換跑道。
從小對畜牧業有興趣的他，透過徵才活動順利錄取畜牧管理員職缺，上班第一天就被安排沖洗豬舍。他說，原以為任務簡單，沒想到越洗越髒，經過指導才明白，首要步驟是用水沖豬隻，讓豬群身上泥濘流到地上，再拿水管沖洗地面，「不是像我那樣亂洗一通」。
接著被輪調到產房舍、配種舍，「第一次幫母豬接生就是震撼教育」，看見母豬痛得不斷掙扎，他手忙腳亂在同事指示下，且回想自己陪產經驗，不停推擠母豬肚子，過沒多久一隻隻小豬平安誕生，超有成就感。
迅速累積實務經驗，顏雷光已晉升牧場儲備幹部，並期許有朝一日能成為畜牧專家，為台灣貢獻所長。屏東就業中心主任翁素足表示，轉職需要勇氣，顏雷光從工作找到生命存在的價值，就是當初勇於脫離舒適圈，她鼓勵求職者用心傾聽內心聲音，每個人都能辦得到。
(中時)
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