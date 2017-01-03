美髮師墜樓亡 男友被列加工自殺被告
北市和平東路昨日發生一起墜樓意外，湯姓女美髮設計師疑因不滿耿姓男友與其他女生過從甚密，而自12樓墜樓身亡。耿男向警方坦承，湯女最近常常說「想去死」，他一度回說「要去死我陪你」檢警認為耿男涉嫌加工自殺，今拘捕耿男到案，台北地檢署檢察官複訊後，以3萬元交保並限制住居。
25歲的湯姓女美髮師單親、育有一子，與耿姓男子交往近半年，近來因感情與經濟壓力導致心情不好，元旦先是在臉書預告尋短，隨後前往耿男住處找耿男理論，途中還在車上以LINE質問耿男，甚至嗆聲「我好想去死」，未料耿男竟回稱「你若去死我陪你！」
湯姓女子與耿姓男子元旦一同過夜，詎料湯女2日清晨被人發現陳屍和平東路、明顯死亡。
耿姓男子向警方供稱，湯女睡前情緒仍不穩，連說了很多次「想去死」，他以為只是氣話而未予理會，清晨一度聽到湯女關門的聲音，懊悔當初若追上去應可挽回一命。
檢警認為，湯姓女子尋短意思甚明，耿姓男子未予及時排解，甚至疑似出言相激，是否涉嫌幫助自殺，需要進一步釐清。
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