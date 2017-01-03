自冉=自然？藍委創「自冉就是美」酸總統府

國民黨立委柯志恩自創「自冉就是美」春聯諷刺總統府，意外獲得網友好評。（取自柯志恩臉書）

總統府「自自冉冉」春聯引發各界議論，國民黨立委柯志恩今天在臉書上表示，古有趙高「指鹿為馬」，在21世紀號稱民主進步的台灣，也有「指由為冉」的孿生翻版，「如果成語是這麼容易編撰，我建議不如也來個『自冉就是美』吧。」

柯志恩辦公室自創「自冉就是美」春聯，諷刺總統府「自自冉冉」春聯，柯志恩今天在臉書上傳自己拿著「自自冉冉」春聯以及「自冉就是美」春聯的照片。據柯志恩幕僚表示，不少粉絲看到「自冉就是美」春聯後還特別聯絡，希望索取。

柯志恩表示，春聯印製錯誤只是一件小事，錯了就錯了，道歉重印不就得了，為何還要硬拗，尤其一些好事者東拉西扯，目的只想為總統府擦脂抹粉，用各種捏造、揣測、想像等等，只想證明總統府「千錯萬錯就是不會錯」。

柯也說，「黔無驢，有好事者」也就算了，沒想到身為國家最重要的教育政策智庫的國教院，不思提供正確的教育資訊及政策建言，反而在這齣荒唐硬拗的戲碼中也來尬一角。最令人傻眼的是，還要經由官方認證，將已被視為可笑爭議的「自自冉冉」列入國語辭典中，「難道編入辭典就能點石成金，把總統府的謊話全然漂白？」

(中時)