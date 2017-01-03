建仔明晚搭機赴美 再拚新球季

王建民明晚搭機赴美。（報系資料照）

旅美投手王建民返台1個多月後，預計在明天深夜搭機前往美國進行自主訓練，繼續為重返大聯盟做準備，是否會再前往佛州渥爾佛斯「魔法學校」訓練還未知。

王建民去年前往佛州渥爾佛斯棒球學校訓練，今年重返大聯盟，也證明自己還有在大聯盟拚戰的身手，季末被皇家隊釋出，11月30日返台後，建仔僅出席了青棒訓練營和上周在苗栗舉行的球員工會高爾夫公益賽2個公開行程，新年才過完，他也將在明天搭機赴美。

建仔將在明天晚間搭乘11點40分的班機離台，先到佛州奧蘭多家中休息，之後展開自主訓練備戰新球季，今年他的新東家還未定，但他去年回台時也投下震撼彈，表示若今年沒有球隊網羅，可能就會選擇退休。

(中時電子報)