台灣拍《月薪嬌妻》？網友神回：女主角落海失蹤
新垣結衣主演電視劇《月薪嬌妻》在日本造成旋風，日前就有網友在PTT八卦版發文提問「如果是台灣來拍月薪嬌妻，可以演幾集？」就有另一位網友直言大概會有400集左右，甚至還把冠名贊助、角色介紹全部列出，中肯又爆笑的回文更獲網友推爆狂讚：「您本土劇系？」
該網友回應若《月薪嬌妻》來台拍，首先標題不僅要本土，還要套上冠名贊助，就變成「葡萄王甘味嬌妻」、「月薪意難忘滴雞精」等，擅長整理家務的女主角美栗，最後也會遭好友田中忌妒被推下海失蹤，男主角也會在某次出差中，發生意外失意。
該網友生動描述本土劇版《月薪嬌妻》，獲得網友狂讚太中肯，紛紛留言「這劇本滿分」、「您本土劇系」、「誰說台灣沒編劇人才的...這我好想看」，該回文亦迅速成為PTT上的熱門文章。
(中時電子報)
文章來源：如果是臺灣來拍月薪嬌妻 可以演幾集？
關鍵字：月薪嬌妻、
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