天下雜誌調查：蔡英文東部離島滿意度剩9.7％
國人對蔡英文總統的表現，今天發布的「2017《天下雜誌》國情調查」，在三成四滿意度的背後，是不太滿意及非常不滿意的比例竄升到56.1％，東部離島地區的滿意度甚至只剩9.7％！
調查單位表示，調查結果呈現出國人普遍對政府的信心不足，中年人對政府最沒信心。
蔡總統之外，該調查亦針對行政院長林全的施政表現，結果民眾滿意度雖以25.9％低於蔡英文，但不滿意度也略低約52.6％。
調查單位亦指出，特別的是，年輕世代在這次調查中，對英、全兩人滿意的比例，均高於不滿意者。雖然在勞基法修法（一例一休）過程中，因為砍掉7天國定假日而屢遭抗爭，但20-29歲族群對蔡英文仍有相當高的期待，滿意度達44％。
除了世代的差異，調查單位指出，地域的影響不容忽視。東部及離島地區對於蔡政府帶領台灣經濟轉型施政，「沒有信心」的比例高達71％，至於縮短貧富差距的施政更有80.6％沒信心，印證在對蔡英文個人滿意度只有9.7％，不滿意者高達八成四。
天下雜誌表示，此次調查結果凸顯出相當根本的問題：人民自有定見，人民的想法和政府施政有相當差距！
(工商)
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