日月潭附近出現紅茶樹林 長到3層樓高

蓮華池地區7、8高的紅茶樹林，仿野生有機育成，未來採摘茶菁將大費周章。（沈揮勝攝）

林試所收回魚池鄉遭侵占民墾地，地上茶株特地保留獨立單幹任其長高成為喬木，與一般刻意修枝矮化恰恰相反，作法引人好奇。（沈揮勝攝）

以傳統管理方式修剪矮化的紅茶園，有利於採收及增加產量。(沈揮勝攝)

以傳統管理方式修剪矮化的紅茶園，有利於採收及增加產量。(沈揮勝攝)

大葉種紅茶此時正逢花期。(沈揮勝攝)

紅茶樹野生狀態是喬木，為利於採菁栽植者都刻意修剪矮化。但最近南投縣魚池鄉出現平均高度6到9公尺的紅茶樹林，為什麼是這樣的管理方式？讓人納悶！專家說，是為了讓其「仿野生」自然成長，將來採收得架梯，稱為「天茶」！

位在日月潭附近的林試所蓮華池研究中心主任許原瑞表示，魚池鄉五城山區民墾侵占土地，林試所近年已陸續收回，其中不乏與私有地相鄰且地面栽有茶株者，如全面剷除重新造林，苗木長大後可能因遮蔭問題，妨礙鄰地作物日照。

著眼於敦睦，蓮華池研究中心保留部分紅茶園，修剪為獨立單幹植株代替其他大喬木之苗木，讓它們自然成林；投64華龍巷指標5K附近，有數百棵高約2到3層樓高的大葉種紅茶樹，自成森林。

許原瑞說，未剪枝矮化的紅茶樹，分芽少產量低，且採茶菁耗時費事，對茶農而言並不划算；但另方面，此仿野生普洱茶、讓其自然生長的方式，有機、沒有農藥，卻會是森林中最健康的飲品植物，獨具風韻、有特定的喜愛者。

(中時)