決戰2020 「空手道甜心」文姿云拚了

空手道甜心文姿云。（FILA提供）

空手道甜心文姿云挑戰東京奧運金牌。（FILA提供）

2020年奧運將在日本東京舉行，空手道已正式列入比賽項目，曾在2014年仁川亞運為中華隊拿下女子空手道55公斤級金牌的「空手道甜心」文姿云，展現在奧運爭金的旺盛企圖心，她說：「這是空手道進入奧運的第一次，也可能是最後一次，這是我的夢想，我有強烈欲望拿金牌。」

長相甜美的文姿云，2014年在仁川亞運一戰成名，卻在隨後陷入低潮，隔年參加年初在埃及的排名賽，竟首輪就吞敗，儘管接下來獲得敗部復活機會，並帶回銅牌，卻讓她遭受嚴重打擊，她返國後深刻檢討，認為自己心態過於放鬆，她說：「我應該把每一戰都當作最後一戰，回到練空手道的初心。」

改變心態的文姿云，逐漸甩開綁住自己的負面情緒，經過半年低潮，她先在橫濱亞錦賽奪金，去年參加世界大學錦標賽摘銅，又在奧地利世錦賽勇奪銅牌，這面銅牌意義非凡，是中華隊暌違30年的獎牌，更讓她找回無比信心，將目標鎖定2020年東京奧運，希望帶回金牌。

文姿云強調，因應空手道進軍奧運，世界排名積分制度將有變革，要挑戰奧運門票必須努力爭戰積分賽，爭取更高積分，她今年就將挑戰5場積分賽，除了國際賽，10月將在宜蘭舉辦的全國運動會也是她的重點賽事，她將挑戰3連霸佳績。

(中時電子報)