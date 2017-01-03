這隻貓竟有雙色臉蛋 萌翻網友成IG新寵

俄羅斯的小貓亞娜，擁有獨特的雙色臉龐。(圖/翻攝自「yanatwofacecat」Instagram)

許多人常會幫自己的寵物開設社群平台帳號，分享愛寵的生活大小事，而這隻來自俄羅斯的小貓亞娜（Yana），近來於Instagram擁有極高人氣，其可愛小臉蛋竟完美切割成黑棕對半花色，破表萌樣，風靡全球網友。

據《Boredpanda》報導，或許是因為雙色臉的關係，被認為是不吉利的象徵，這隻來自俄羅斯的小貓亞娜（Yana），去年7月先是被刊登在尋求新主人的分類廣告網站，後來一位建築與設計學院的學生伊莉莎白（Elizabeth）出面領養，成為亞娜的新主人。

伊莉莎白不但對亞娜寵愛有佳，更為其創立了一個Instagram帳號，分享許多平日生活點滴。由於亞娜雙色臉龐實在太特別，加上伊莉莎白常會為其拍攝許多逗趣地寫真，讓牠人氣瞬間於社群平台破表。目前「yanatwofacecat」已有近2萬粉絲追蹤，堪稱貓界網紅。

(中時電子報)