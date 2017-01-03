五股殺人棄屍案 主嫌判15年

張男去年1月酒後打傷23歲邱姓友人，邱男則為一吐怨氣，隔天夥同乾哥張紹華等人將張男強押至三重某租車處動用私刑，並在砍斷雙手後將他丟棄至五股觀音山區，被發現時張男身上佈滿蟲蛆，死狀甚慘；新北地院今依殺人罪判張紹華15年有期徒刑。

(中時)