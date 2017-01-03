新竹縣2016下半年施政滿意度 消防公安最高

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新竹縣2016下半年施政滿意度調查結果，民眾對於消防與公共安全滿意度最高，達75.2％。（陳育賢攝）

新竹縣2016下半年施政滿意度調查結果，民眾對於消防與公共安全滿意度最高。（陳育賢攝）

新竹縣政府日前委託艾普羅民調公司，進行2016年下半年度施政滿意度調查，民調結果3日出爐，施政滿意度最高的為「消防與公共安全」，高達75.2％，滿意度達6成以上的還包括有「維護治安」等6大項。

縣府綜合發展處處長陳冠義今天公布2016年下半年施政滿意度調查結果，「消防與公共安全」滿意度最高，有75.2％，滿意度6成以上的還有「維護治安」、「市容整潔／公害防治／垃圾處理」和「醫療服務／健康照顧」、「藝術文化」、「觀光休閒規畫與推動」及「招商引資」等6大項。

陳冠義說，此次民調也針對2016學年度下學期（2017年2月1日起）將調整的教科書、及營養午餐補助事項進行調查，結果「教科書補助調整」項目中，支持「補助中、低收入戶」為60.1％，反對28.8％。

「營養午餐調整」部分，39.7％支持「只補助中低收入戶」，27.8％支持「降低補助金額為20元」，16％支持「降低補助金額為10元」，「只補助中低收入戶」及「降低補助金額為10元」兩項支持意見總和為55.7％。

至於縣長滿意度及縣府團隊施政表現方面，有67％民眾表示滿意，27％民眾表示不滿意。整體而言，滿意度的降幅，並未顯著變動與差異。

此次調查是於2016年12月16日至12月19日進行調查，共計完成1072分有效問卷，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中時)