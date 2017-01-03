休息日未按照約定時數出勤 勞工需請假
周休二日新制「休息日」上路後，外界出現許多疑義，例如勞工在休息日約定與雇主出勤，但未按照原定時數出勤時，剩餘時數應當請假扣除，但經過專家學者討論，勞動部預計還是會遵從過去函釋的方向，讓休息日同意出勤固定時數後請假沿用舊規定，但如果雇主未與員工約定休息日上班時數，則回歸母法來計算加班費。
也就是說，如果勞工同意在休息日出勤8小時，但工作6小時後須請假2小時早退，需比照國定假日同意出勤請假做法，依請假事由給加班費，例如勞工請病假，則後2個小時加班費減半；若請事假，後2個小時不給加班費，並可能影響到勞工全勤，但如果是請家庭照顧假，後2個小時不給加班費、且不影響勞工全勤。
另外，如果是勞工同意在休息日出勤，卻遇上颱風等天災停班，該如何給付加班費？勞動部說明，由於颱風停班不可歸責於勞資雙方，而休息日當日本薪照給、加班費依照實際出勤時數給付，例如勞工同意在休息日出勤8小時，但工作3小時後，遇到下午停班，雇主休息日本薪照給外，而加班費只需給付3小時。
(中時)
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