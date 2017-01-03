仁慈醫院咖啡坊開幕 助病友重拾信心

新竹縣湖口鄉仁慈醫院「心咖啡復健工坊」3日正式開幕，即日起將幫助病友藉由烹煮咖啡、製作糕點及販售餐點的過程中，讓病友重拾信心。（陳育賢攝）

新竹縣湖口鄉仁慈醫院「心咖啡復健工坊」3日正式開幕。（陳育賢攝）

為了協助病友復健及重拾信心，新竹縣湖口鄉天主教仁慈醫院於院內設置的「心咖啡復健工坊」3日正式開幕對外營運，院長張達人表示，即日起將由院方的職能治療師帶領病友化身為店員，為大家服務。

張達人表示，咖啡坊取名為「心咖啡」，意指以鑰匙孔打開心房的概念，在鑰匙孔中間以咖啡豆組成愛心，亦象徵幫助病友打開心房，早日復元的用意。

並希望藉由烹煮咖啡、製作糕點及販售餐點的過程中，讓病友學習製作餐點的技能、練習社交互動技巧及提升病友的信心。

張達人說，心咖啡販售商品除了咖啡、糕點之外，還有與新竹市天主教仁愛社會福利基金會合作，販售由心智障礙者親手捲出的幸福手工蛋捲，透過合作關係的模式，呼朋引伴邀請大家共同發揮愛心做公益，幫助有需要的朋友。

湖口鄉中正社區發展協會獲知心咖啡成立的意義，今天也特別到場攜手合唱「我知誰掌管明天」，透過柔和溫馨的音樂及鄉親甜美的歌聲給予心咖啡的店員及就醫民眾溫馨的鼓勵，隨後團員們表演舞蹈，為開幕帶來溫馨且饒富趣味性的開場表演。

心咖啡工作坊目前營業時間為周1至周5的上午8點至下午4點，歡迎大家共襄盛舉品嘗咖啡、做愛心，一起來幫助病友早日復元，回歸社會。

(中時)