崙背站空污資料消失 環署：儀器故障
今年第一個上班日，中南部空氣品質又拉警報！環保署空品監測網顯示，今（3）天雲嘉南、高屏地區空品狀況一片「紅害」，AQI指標破150，雲林崙背測站AQI指標更飆至486，呈現最嚴重的「褐爆」狀態，環保署指出，崙背站是因儀器故障，派員修復後已改善。
台灣健康空氣行動聯盟指出，昨天夜裡發現崙背站PM10異常飆高，空品嚴重惡化，但今天早上檢視崙背站測值趨勢圖和即時值，竟發現PM10數據從1月2日中午起變成一片空白，質疑是環保署想掩蓋空品不佳的事實，毀屍滅跡。
環保署監資處長張順欽回應，一般而言，PM2.5的濃度是PM10的一半，若數據異常飆高，就可能是儀器問題，今天凌晨崙背站所測的PM10懸浮微粒濃度都是破千，凌晨4時來到2000多μg/m3，凌晨5時4000多μg/m3，凌晨6時6028μg/m3，但中南部風勢不強，並未有揚塵狀況，判定為機器故障，便將數據下架，經搶修後已恢復正常。
雖然崙背站數據異常是烏龍一場，但由於大氣穩定，擴散不佳，中南部的確深受空污所害，今天中午約有14個測站為對敏感族群不良的「敏感橘」，包含崙背、台西、大里等站，更有16個測站達到對所有族群不良的「紅害」，如雲嘉南、高屏等地。
張順欽說，由於未來風場偏弱，中南部空氣品質恐怕還是不好，尤其是中部地區，若風向轉東風或東南風，擴散條件不佳，未來2日恐怕仍為「敏感橘」，雲嘉南、高屏等地區也可能依舊有「紅害」，要等到之後東北季風增強，再評估是否有機會改善。
(中時)
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