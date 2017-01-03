新社國小羽球隊出戰全國 完成3連亞佳績

新竹縣新社國小羽球隊再次勇奪全國國小盃男子羽球錦標賽亞軍，完成3連霸佳績。（陳育賢攝）

新竹縣新社國小羽球隊再次勇奪全國國小盃男子羽球錦標賽亞軍。（陳育賢攝）

新竹縣新社國小羽球隊日前參加全國國小盃男子羽球錦標賽，在激烈的競爭中勇奪亞軍，完成3連亞佳績，小選手們3日特別將獎座獻給縣長邱鏡淳，邱鏡淳則開心表示，小朋友們都是竹縣之光，肯定他們傑出的表現。

新社國小校長葉瑞珠表示，新社國小是以社團方式訓練羽球隊，隊員從小4到到小6都有，教練張義昌、傅昱舜先培養學生的興趣，並教授基本功訓練，待進階到一定程度，又肯努力的選手再選拔加入校隊，進行專業的指導和培訓。

隊上多位羽球選手同時也是美術班的學生，個個課業表現也很亮眼，允文允武、品學兼優，新社國小羽球隊從2014年開始參加全國國小盃羽球賽表現即相當亮眼，屢獲佳績，至今年已連續3年獲得國小男子組亞軍，表現卓越。

此次參加全國賽6年級男子團體賽隊員共有7人（6年級6人，5年級1人)；4年級男子團體賽隊員共有10人（4年級6人，3年級4人）。

而全國賽中，6年級參賽隊伍共有29隊，6男組一路過關斬將，直至冠亞軍賽，才敗給台北市的民權國小。4年級參賽隊伍則有30隊，同樣到了冠亞軍賽再度敗給北市民權屈居亞軍。

邱鏡淳今天在主管會報上，肯定新社國小羽球隊不但在技術訓練上穩紮穩打，更在學生生活教育與常規管理上，進行有效的規範與教育，贏得學生及家長們的支持，在親師生的共同合作更能創造學生表現的雙贏。

(中時)