增菘瑋新東家？經紀人：考量合約和環境
前中信兄弟投手增菘瑋，去年底在中職戰力外測試會表現亮眼，讓中職3隊都有意網羅，其中統一獅在測試會結束後就向增菘瑋報價，希望他能趕上球隊8日展開的春訓，增菘瑋經紀人張家銘今天(3日)則表示，目前針對各隊提出的合約內容和球隊環境做考量，希望這周能確定。
統一獅日前已表明，今年只要補強投手戰力，而且鎖定的就是增菘瑋，網羅動作也很積極，上月底已將合約交給增菘瑋經紀人，目前仍在等待回覆，領隊蘇泰安今天表示，目前持續有在談約，經紀公司表示會在這周給回覆，希望能有好消息。
要網羅增菘瑋的球隊不只統一，富邦悍將及Lamigo桃猿也都想出手搶人，增菘瑋今年會披哪一隊戰袍重返中職？經紀人張家銘表示：「不只合約內容，也會針對環境等做考量，這周各球隊都陸陸續續開始春訓，我們也希望增菘瑋能有完整的春訓，希望這周就會有結果。」
(中時電子報)
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