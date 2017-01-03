苗栗學子賽事成績亮眼 囊括92金、33銀、39銅

苗栗縣體育運動好手在國際和全國賽表現亮眼，縣長表揚獲92金、33銀、39銅的選手，圖為奪金的建功國小橋藝團隊。（陳慶居攝）

苗栗學子在去年不論國際或全國性比賽，共拿下92金33銀39銅佳績，成績亮眼。縣長徐耀昌3日在文華國小表揚績優選手，肯定他們在各項運動專長的表現，並期勉教練和選手再接再厲，以更耀眼成績為家鄉和學校爭光。

表揚活動金光閃閃，徐耀昌偕同縣議員胡忠勇、黃聲全、後龍鎮長朱秋隆、體育會總幹事謝鈞拔及教育處長王承先，共同頒獎表揚在排球、田徑、定向越野、溜冰、柔道、跆拳道、角力、國武術、扯鈴、籃球、獨輪車、傳統武術及橋牌13項國際及全國性賽事中表現傑出的選手和教練。

其中，建功國小榮獲北市秋季全國田徑公開賽1金、全國小學生定向越野錦標賽1金、第38屆中正盃全國溜冰錦標賽1金1銀、中正盃全國橋藝大賽1金教育盃全國橋藝錦標賽1金。苑裡國小獲全國永信盃排球錦標賽2金及全國北港媽祖盃排球賽1金1銅。

另外，致民國中和梅園國小在柔道和角力項目，銅鑼國小在定向越野賽，福興武術中小學更在武術、角力、柔道各方面都大有斬獲。後龍國小榮獲國際扯鈴大賽1金，教育部全國扯鈴錦標賽囊括24金5銀3銅。

苗栗致柔武學聯隊在中華武道盃第9屆全國傳統武術錦標賽奪得10金7銀，造橋國中在育部全國扯鈴錦標賽獲5金2銀，談文國小也抱回8金5銀2銅。

(中時)