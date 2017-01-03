金門「提酒券」爆偽造 檢警逮捕羈押9人

金門「提酒券」爆發偽造案，至今已查獲515張。（中時資料照片，李金生攝）

金門3節家戶配售酒爆發「提酒券」偽造案，檢警連日來全島大搜索，至今（3）日已逮捕羈押9名涉案嫌犯，另有1人交保。金門地檢署強調，目前仍持續追查其他在逃共犯及贓物流向。

金門在春節、端午及中秋等3大節慶，都會實施家戶配售酒發放作業，只要年滿20歲且設籍金門4年以上者，即有資格購買。每打配售價格4800元，但轉手讓售即有3000元上下的差價可賺，被民眾當作3節的「紅包」。

金酒公司基於便民和作業效率考量，除讓鄉親價購實體酒外，也印製「提酒券」方便民眾和酒商到金酒倉庫提領。不料，這回春節配售作業爆發假券案，受騙收購的酒商損失數萬元至數十萬元不等，引起鄉親議論紛紛。

警方指出，目前查獲假券515張，詐騙金額約400萬元，受騙酒商16人。至今已緝獲造假嫌犯12人（台籍1人、金門籍11人），均已移送檢方偵辦。其中，法院裁定收押禁見9名、1名3萬元交保、在外候傳2名。

檢方以事關地區金融秩序，指派楊舒雯、席時英2名檢察官指揮警方全島大追查，重點鎖定爆發假券案的金城鎮，僅在城郊後豐港1棟民宿內，即拘獲蘇姓、歐姓和陳姓等3名嫌犯，並在後豐港產業道路拘獲楊姓、許姓2名嫌犯。

檢方在比對在押共犯供述、被害人指訴，以及監視器畫面等多項證據後，認定其中9人涉有刑法之行使偽造有價證券、詐欺等重大罪嫌，且有勾串之虞，已向法院聲請羈押、禁見獲准，並對在逃嫌犯發布境管通報，全力追緝到案。

(中時)