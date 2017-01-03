「暨南大學」2016世界綠能大學排名 台灣國立綜合大學第一
「世界綠色大學」評比是以環境保護與永續發展作為指標，2016年全球共有74個國家、516所大學院校參加評比，競爭激烈，國立暨南國際大學排名第51名、全台第3名，此次臺灣共有24所大學上榜，暨南大學是國立綜合大學中第1名，讓該校都引以為榮。
暨南大學位於埔里鎮郊桃米里，除先天地理條件優勢，校園內到處綠草如茵、花木扶疏，草創建校即完成健全的污染防治設備，規劃良好的操作維護與管理。
該校在校園建築有高達88%綠化及自然生態的校區環境，成為暨大特色；維護校園環境與生態的價值，藉由教學研究與日常生活推廣環境教育，期使全校教職員工生力行節能減碳、培育環境責任的公民，進而實現永續發展的校園文化。
暨南大學指出，該校近年來投注心力於校園永續發展的規劃與推動，如2009年簽署「塔樂禮宣言」宣示推動的決心，正式成為綠色大學一份子，2015年辦理學生職涯發展活動、心理諮商與性別平等宣導、健康促進活動、三個永續社區服務駐點(桃米、籃城、眉溪)。
此外，該校污水排放都符合法令規範；總用電、水量不成長、再生能源比例為39.83%、設置太陽能集熱系統、照明能源管理系統、生活污水處理再生利用等。
同時該校也辦理安全與衛生教育訓練；成立綠色大學專責單位、通過ISO14001環境管理認證並積極參與校際綠色聯盟等組織，期實現永續發展校園文化，並影響鄰近中小學、社區、社會，甚至國際社會，在能資源短缺與全球暖化危機的時代，顯示出暨大校方作為一個教育團體，對於社會責任的重視，以及為地球永續所進的一切努力；榮獲2016世界綠能大學排名國立綜合大學第1，各界咸認實至名歸。
(中時)
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