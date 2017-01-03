（短評）民進黨周休二日空頭支票遮羞布 卻要全民埋單？

一例一休後遺症突然在今年元旦上路後爆發出來，不少物價都喊漲，行政院長林全也說「漲價是必然結果」，許多企業將漲價怪罪到加班費導致人力成本大增，若進一步嚴格審視整個一例一休修法過程，這個所謂的「加班費」其實是民進黨被勞團質疑「一休」不是真的放假時，硬搞出來的「遮羞布」，而全民正在為民進黨的這塊「遮羞布」付出龐大代價。

蔡英文總統選前承諾勞團「兩例假」，選後改口變成「一例一休」，面對在野黨的批評以及勞團的夾攻，民進黨只好加碼加班費倍率的計算，號稱讓勞工賺更多錢；而為了平息砍七天假爭議，民進黨則是改讓新進職員提早享有特休假的福利。

而民進黨政府自以為可以討好勞資雙方的配套措施，實則在實際上路後露出破綻，民進黨天真地以為，只要讓勞工加班費大增，便可以替勞工爭取更多福利，讓勞工願意接受周休未必可以二日的事實；民進黨天真地以為，只要勞工可以提早享受特休，就可以不在意七天假被砍掉的事實。

然而天真的民進黨應該要在一例一休上路後的第一周清醒了，現實是，當加班費成為資方沈重的負擔時，資方寧可不給加班費也不讓勞工工作，必要時甚至以犧牲勞工權益或是轉嫁成本給消費者的方式來解決高漲的加班費。

而提早享受特休假則只優惠到新進員工，對於其他員工根本沒有感覺，只是平白被砍了七天假。這種提早特休假的方式也可能造成新進員工對企業還沒有熟悉，就早早去放大假的狀況，對於業主留才、養才來說徒增不必要的困擾與風險。

整部一例一休的修法，其實就是替蔡英文選前的空頭支票兌現，然而這樣的兌現方式，其間不僅引發了接連的衝突與對立，民進黨為了討好勞資雙方釋出的一些妥協方案，卻在該法上路後引爆更嚴重的民生問題。

結果就是，勞工權益不見進步，資方火大跳腳，消費者口袋縮水。蔡英文此刻應該捫心自問，用整個國家的民生代價來完成妳選前開的空頭支票，值得嗎？

(中時)