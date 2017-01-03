獅春訓連16天不休兵 練不練自己決定

統一獅代理總教練黃甘霖。（資料照，王錦河攝）

統一獅將在本周日(8日)於台南進行春訓開訓儀式，備戰即將到來的新球季，今年在代總教練黃甘霖的領軍之下，第一階段訓練也做了改變，10日起一口氣練到25日，中間不休息，對此領隊蘇泰安說，今年球隊改走偏美式的風格，讓球員自主訓練。

黃甘霖去年底接下統一獅代總教練，從春訓起就為球隊安排不同於以往的訓練行程，在8、9日的開訓活動後，接著連續練16天不休兵，直到26日起放6天年假，之後再展開第二階段春訓。

獅隊第一階段春訓16天雖未安排休兵日，但開放讓球員自主訓練，是否到球場練習也由球員視個人情況自行決定，蘇泰安表示，黃甘霖這幾天親自打電話給每一位球員，告知今年球季的定位，並為選手開訓練菜單，「今年稍微做一些改變，教練團會比較辛苦一點，都會全程待在那裡。」

(中時電子報)