她罵男友新歡下面鬆、他貼前女友不雅照 都遭起訴
陳女不滿男友和前女友謝女藕斷絲連，向友人抱怨時辱罵謝女「奶垂、乳暈大，下面很鬆又難用」；黃男則是不滿交往8年的女友提分手，四處散佈女友歡愛裸照，新北地檢署分依妨害名譽、散佈猥褻物品罪嫌將「愛不到、就要毀了他」的陳女、黃男起訴。
陳女不滿男友和謝姓前女友分手後繼續勾勾纏，去年3月間在夜店內跟徐姓男友人大吐苦水，還聲稱謝女「奶垂、乳暈大，下面很鬆又難用，和她嘿咻很痛苦」，謝女獲悉後怒告陳女及前男友，由於前男友否認批評前女友身材，且無證據佐證，獲承辦檢察官處分不起訴；但徐男證稱陳女確曾說過謝女「下面鬆」，檢方依公然侮辱罪嫌將她起訴。
黃男則是不滿交往8年的徐姓女友要求分手，擷取兩人歡愛影片後貼在徐女擋風玻璃上，還印上「說謊的女人」、「欺騙／無恥的基督徒」等語，甚至揚言要把不雅照片寄給徐女任職的學校及教會；徐女搬家後黃男又找上門，還在徐女新住處一樓張貼性愛照，檢方依散布猥褻物品等罪嫌起訴黃男。
(中時)
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