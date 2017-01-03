迎雞年新春 鹿港文武廟點燈祈好運
鹿港文武廟迎接雞年，即日起開放民眾點文昌燈、太歲燈、光明燈與財神燈，28日大年初一當天，一次點四盞燈的民眾，除了好禮三選一，還可加碼獲贈書畫家林進華的手繪賀聯。
鹿港鎮長黃振彥指出，新春期間走春、走訪廟宇拜拜已成國人習俗，文武廟是全鎮唯一由公所管理的寺廟，也是全鎮唯一主祀文昌帝君的寺廟，每年寒、暑考季前夕，總吸引考生前來拜拜祈求好考運。
文武廟為彰化縣定古蹟，為三合一的傳統文教祭祀建築群中間文祠主祀文昌帝君、左側文開書院、右側則是奉祀關聖帝君的武廟。
迎接農曆新年，公所準備了文昌筆、金粽，和文昌帝君、關聖帝君兩款造型金箔公仔等好禮，要送給前來點燈民眾，數量有限，贈完為止；大年初一當天，1次點4盞燈以上的前100名點燈民眾，還可獲得金雞報喜牡丹賀聯，在新春期間沾沾喜氣。
黃振彥說，文昌燈可保祐金榜題名、考運亨通；光明燈可保佑闔家平安、前途光明；財神燈可保祐財運亨通、財源廣進；太歲燈更可趨吉避凶、消災解厄，雞年正沖生肖屬雞者、偏沖屬兔者，都建議安太歲。每一盞燈300元，可寫上3至4個人名，點一盞符合自身需求的燈，為自己、家人或親友，祈求一整年的平安，心誠則靈。
(中時)
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