惡房東張淑晶騙外國客 檢方主動簽分他字案偵辦

張淑晶承租的房間。（葉書宏攝）

惡房東張淑晶再出新花招，以精美照片詐騙2名來台跨年的馬來西亞籍旅客，賺取住宿差價，還要求旅社退還住宿費，想要一魚兩吃，由於老闆堅持不退費，才讓事情揭發，警方獲報到場，由於馬籍遊客未提告，讓雙方離開。但，新北地檢署今（3日）主動簽分「他」字案偵辦，惡房東行徑再添一樁。

據了解，張女先在國際訂房網站刊登精美的房間照片，2名馬來西亞女遊客花費150元美金（約台幣4500元），下訂跨年夜住宿，豈料，跨年後要回飯店休息，張女卻告知房間已被取消，僅能入住永和香香雙博士大旅社，一晚僅1200元，大賺中間差價。

張女趁遊客外出購物時，3度前往旅社要求退費，旅社老闆陳柏仁認為相當不合理，拒絕退款，拿出手機蒐證堅持要等遊客回來，警方到場後，張女才悻悻然離開。

中正橋派出所長鄭達發表示，警方到場時，馬籍遊客未提告，故讓雙方離開，此案未成案。但，新北地檢署今午主動簽分「他」字案偵辦，並由民生專組主任檢察官指派檢察官偵辦張女的詐騙行徑。

(中時)