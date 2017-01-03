新技術治療頑固型高血壓 收縮壓馬上降

高雄榮總心臟內科主任馬光遠說，新一代腎動脈交感神經燒灼導管，可縮短手術時間。（呂素麗攝）

高雄榮總引進新一代腎動脈交感神經燒灼阻斷術，為螺旋狀可同時燒灼4個點（黑點部分），縮短手術時間。（呂素麗攝）

高雄榮總心臟內科主任馬光遠手持新一代腎動脈交感神經燒灼導管。（呂素麗攝）

高雄市1名40歲吳姓男子患有高血壓多年和糖尿病8年，平時使用4種降血壓藥物，血壓仍位於160/110mmHg居高不下，最近因視網膜病變住院手術，更因尿蛋白與下肢水腫而情況變糟；高雄榮民總醫院上周使用新引進新一代腎動脈交感神經燒灼導管，以燒灼阻斷術，治療吳男的頑固型高血壓，術後患者的收縮壓很快降了下來。

腎動脈交感神經燒灼阻斷療法引進台灣3年多，高榮去年8月更引進最新一代導管；心臟內科主任馬光遠說，原本的導管是一點一點燒灼，新一代導管則是螺旋狀可同時燒灼4個點，大大縮短手術時間，由原本約需1.5小時縮短至半小時以內，傷口小，安全性提高。

馬光遠說，使用腎動脈交感神經燒灼阻斷術，可減低腎臟交感神經活性，進而使血壓下降，保護心臟血管及腎臟等組織器官，免於受高血壓的傷害。

高榮上周5首度使用新一代腎動脈交感神經燒灼阻斷術治療吳男，由股動脈置入導管，成功燒灼阻斷兩側腎動脈神經，吳男術後收縮壓馬上降了10，住院3天後出院；馬光遠說，2個月後效果會更明顯，收縮壓可降20。

目前新一代腎動脈交感神經燒灼阻斷療法健保未給付，患者自費約12萬至13萬元。

(中時)