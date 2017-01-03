彰商校友去世百日 子女捐百萬獎學金圓遺願
彰化高商第二屆校友賴大約女兒賴秀燕兄妹三人，選在3日父親過世百日這天，來到彰商捐贈100萬元作為清寒優秀學生獎學金，將父親遺愛回饋母校，完成其遺願。
校長粘淑真表示，去年十月底透過彰化高商文教基金會董事的賴本隊得知，校友賴大約先生對母校念念不忘，臨終前仍惦記著回饋母校的心願，主動連絡上女兒賴秀燕後，得知希望將父親的遺愛轉化為大愛，獎勵清寒優秀的學弟妹。
賴秀燕說，父親育有2子2女，姊妹們嫁到北部，兄弟旅居國外，去年父親往生後，她整理遺物時，發現許多彰化高商歷史文物資料，充滿父親對母校的孺慕之情；兄妹們討論後決定捐給校方，作更妥善的保存運用，4人集資捐款百萬做為賴大約獎學金，圓滿父親遺願，鼓勵清寒學子向學。
粘淑真指出，賴大約是公務員，在彰化縣稅捐稽徵處服務長達45年，戮力從公，退休後身邊仍保有許多彰化高商珍貴文件，包括55週年校慶手寫的回憶錄、第二屆校友通訊錄，在日本彰商會聯誼會刊，及校友聯誼活動紀錄等，多數紙張雖已泛黃但仍保存良好，十分可貴。
(中時)
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