快抬頭！今晚流星雨大爆發 這裡看最好

天氣風險管理公司以圖表呈現全台灣看到流星的機率，並附上建議觀星地點。(圖/截自天氣風險管理公司)

今年首個流星雨「象限儀座流星雨」今晚登場，數量多且明亮，用肉眼就可以觀賞。天氣風險管理公司便以1張圖表，清楚呈現全台灣看到流星的機率，並附上建議觀星地點。

天氣風險管理公司指出，由於北部、東北部今晚雲量偏多且可能下雨，想看流星須碰運氣，北部的觀星指數僅有30%。而中南部觀星指數為70%至80%，東部則有40%，因此在沒光害的情況下，在2000公尺以上高山以及中南部皆可用肉眼觀賞流星。

另天文館表示，今年沒有月光干擾，觀測條件佳，流星雨最大值預計將出現在晚間10時，然最佳觀賞時段為4日凌晨0時至天亮前，每小時流星數量平均有120顆。

天氣風險管理公司列出的建議觀星地點則為陽明山、貓空、北宜公路、拉拉山、北橫公路、中橫公路、合歡山、阿里山及墾丁國家公園。

(中時電子報)