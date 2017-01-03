李秉憲當面親摟妙齡女 為何妻子無動於衷？

李秉憲被港媒直擊當妻子的面前，與其他女人親親摟摟。(達志影像、取自東網)

韓星李秉憲2014年爆出約砲醜聞，死性不改，去年底出席帶著妻子李珉廷出席在香港舉行的MAMA音樂大獎，又被港媒直擊當著老婆面前，對一名女性又親又摟，態度十分親密。雖然李秉憲事後澄清對方是國外友人，但李珉廷完全不回應的態度也引發外界熱議。

李秉憲無視妻子感受，當面妻子的面前對其他女性又親又摟，引起網友抨擊，日前韓國綜藝節目《聽到傳聞》也邀請記者針對李珉廷的反應討論，認為李珉廷不是因為個性夠酷，認為老公怎樣都無所謂，就是太愛李秉憲，也有可能是因為身為藝人要注意形象，與其離婚，倒不如暫時隱忍，之後再處理。

但已婚女星金佳妍就認為，李珉廷是為了1歲多的兒子撐下去，因為母親會為了守護小孩，心態變得寬容。

(中時電子報)