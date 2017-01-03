奧黛莉推出近40款「開運內衣」搶市

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奧黛莉一口氣推出近40款「開運內衣」搶市，過年期間可望銷售10萬套！（曾麗芳攝）

年關將近，台灣最大的本土內衣品牌-台灣奧黛莉，一口氣推出近40款「開運內衣」搶市，過年期間可望銷售10萬套，搶發過年財！此外，奧黛莉已收掉包括大陸、香港、澳門等近50家實體通路店，轉攻電商市場；而台灣重心擺在重新建立Audrey品牌與拓展專門店，期許Audrey品牌業績年增10％以上。

台灣奧黛莉表示，大陸北京、深圳及香港、澳門等海外展店成本高，加上大陸電商風行，因此，奧黛莉近6年來已陸續收掉近50家實體店，轉戰天貓設立官網；而奧黛莉在台灣的網購市場業績依然成長。

此外，奧黛莉過去把品牌與通路主力、擺在拓展「EASY SHOP」路邊店，目前全台現有的180家通路店中，近160家是「EASY SHOP」路邊店，忽略了走高單價的Audrey品牌。因此，奧黛莉自2015年第4季起，開始布局拓展Audrey品牌專門店；2016年開了5家、2017年預計再展5至8家。

不僅如此，奧黛莉為了拉抬Audrey品牌，不惜大砸行銷預算、重金禮聘代言人，帶動Audrey品牌內衣2016年業績年增逾1成。

今年1月18日至2月17日，Audrey品牌還將於每年人流量逾1,800萬人次的台中高鐵站，設置「Audrey勝利女神非我莫屬」快閃活動區，消費者只要拍照上傳，就有機會獲得成套內衣與驚喜好禮。

(工商)