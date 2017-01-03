藉北韓核武諷北京 陸學者反諷川普：晚上睡不著覺
美國準總統川普日前於推特痛批北韓發展核武，更諷刺北京沒幫忙解決問題。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮今受訪痛批，中國實在是不需要對川普晚上睡不著覺在推特發的文回應，也不用太認真，否則會累死。
金燦榮表示，川普若每發一次推特，中國就得大費周章回應，豈不累死人；不過，川普會先就北韓核武問題發文，也意味著川普不會遵循過去歐巴馬時代對北韓核武問題的「戰略忍耐」。
金燦榮指出，歐巴馬面對北韓核武問題的「戰略忍耐」，就是讓中韓兩國去傷腦筋，美國在背後運籌帷幄，川普應該會有不同作法，這點是值得持續觀察的。
(旺報)
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