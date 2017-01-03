陸客銳減 11月全台觀光財少81億！

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據觀光局統計，11月來台觀光的陸客只剩20.3萬人，比前1年大幅衰退逾43%，光去年11月就減少超過81億觀光營收。(中時資料照)

蔡英文政府5月上台後，兩岸關係轉淡，陸客來台觀光人數急縮，重創台灣觀光。據統計，11月來台觀光的陸客只剩20.3萬人，比前1年大幅衰退逾43%、15.5萬人，光去年11月就減少超過81億觀光營收。

由於陸客不來台旅遊，從去年開始，已經導致多家遊覽車公司倒閉、許多專接陸客生意的餐廳打烊，今天更傳出飯店拋售潮。據《鏡傳媒》報導，南部飯店業者因陸客不來，有多達54家出售求生存。

《鏡傳媒》調查，據觀光局最新統計，去年11月來台的陸客剩20.3萬人，較前年大幅衰退43%、15.5萬人，10月更衰退近5成，創開放陸客來台觀光後，單月最大降幅。若以觀光局公布，每名陸客平均在台消費金額每日約新台幣7500元，平均停留台灣7天，光11月就減少逾81億觀光營收，重創台灣觀光。

行政院日前指出，新南向政策針對東協與南亞國家採取簽證便捷措施，據觀光局統計，目標18國中除了尼泊爾外，其餘17國在2016年11月的來台人數均有成長，特別是柬埔寨、孟加拉、泰國、越南等4國的年增率均超過9成，但對觀光業者來說仍不明顯。

南台灣觀光產業聯盟副總召、高市旅行公會理事長吳盈良指出，東南亞來的旅客大多集中在北部，真正南下的比例不到一成。據觀光局統計，陸客來台消費力僅次日本旅客，因此來台陸客大幅減少，大大影響台灣觀光營收。

(集團連線報導)